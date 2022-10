Tivaouane: La confidence émue de Serigne Maodo Sy Abdou sur l’état de santé fragile du Khalife

Ses apparitions publiques sont devenues de plus en plus rares ces derniers mois. En effet, alité, le Khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour n’a reçu que le Chef de l’Etat Macky Sall, jeudi dernier à Tivaouane, toutes les autorités étatiques et personnalités politiques ont été reçu par le porte-parole de la famille, Serigne Mbaye Sy Abdou.



Recevant, hier, la délégation de Yewwi Askan wi conduite par Khalifa Sall, Ousmane Sonko et Déthié Fall, Serigne Maodo Sy Abdou a levé un coin du voile sur l’état de santé fragile du khalife général, Serigne Babacar Sy Mansour. Une confidence qui a fortement ému l’assistance. Le fils aîné de Dabakh a par la suite sollicité des prières pour un prompt rétablissement de son cousin et grand-frère, Serigne Babacar Sy Mansour.