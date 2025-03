Tivaouane : « Nous avons effectivement partagé avec le marabout nos inquiétudes sur les restrictions des libertés fondamentales » (Amadou Mame Diop

Après des étapes à Thiénaba et Ndiassane, la délégation du Front pour la Défense de la République (FDR) a été reçue cet après-midi par le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.



À l’issue de cette rencontre, l’ancien président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, a expliqué les objectifs de cette visite : « Nous venons de rencontrer le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Cela a été pour nous une grande occasion d’exprimer notre gratitude au marabout. Malgré cette période de Ramadan, il a tenu à nous recevoir. Nous saluons son engagement et sa sagesse dans la conduite de sa mission avec foi », a-t-il déclaré.



Il a également ajouté : « Nous avons effectivement partagé avec le marabout nos inquiétudes et nos préoccupations concernant la situation actuelle de notre pays. Nous avons évoqué les restrictions des libertés fondamentales, des libertés acquises grâce aux sacrifices des générations précédentes. Aujourd’hui, ces restrictions compromettent les acquis démocratiques. Leur affaiblissement ne favorise pas la paix sociale. »



La délégation s’est également entretenue avec le khalife sur d’autres sujets, notamment la question de l’amnistie et les objectifs du Front pour la Défense de la République.













































