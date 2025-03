Tivaouane Peul: Six arnaqueurs de Q-net arrêtés par la Gendarmerie nationale

La Brigade de proximité de Tivaouane Peul a procédé, le mercredi 12 mars, au démantèlement d'un réseau d'arnaqueurs qui opéraient sous le compte de Q-net.

La bande est composée de six (06) individus de différentes nationalités

(dont 02 sierra léonais, 01 malien, 02 sénégalais et 01 gambien).

Ils utilisaient de fausses fonctions pour obtenir l'adhésion de leur victime à une agence commerciale en contrepartie d'un versement pouvant atteindre un million deux cent mille (1.200.000) Fcfa.

Les mis en cause seront présentés aux autorités judiciaires compétentes.

L'enquête se poursuit.