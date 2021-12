Touba : 135 individus interpellés, du chanvre indien saisi par la police et la gendarmerie

La police et la gendarmerie ont combiné leurs forces pour traquer les délinquants à Touba ! A cet effet, une opération de sécurisation combinée y a été déroulée, sans incident, dans la nuit du 24 décembre de 19 h à 05 h du matin.



A l'issue de ce large ratissage mené dans les zones criminogènes et les artères dans la capitale du mouridisme, les pandores et les flics ont interpellé 135 individus dont 103 pour vérification d'identité, 8 pour nécessité d'enquête, 7 pour ivresse publique et manifeste , 6 pour vagabondage, 4 pour rixe sur la voie publique, 4 pour flagrant délit de vol et 1 pour vol.



Également, un dealer a été arrêté en possession de 250 grammes avant d'être d'être placé en garde à vue pour détention et trafic de chanvre indien selon des informations parvenues à Seneweb. Un autre individu a subi le même sort pour détention et usage de 3 cornets de l'herbe qui tue.



Pour diverses infractions routières, les policiers et les gendarmes engagés au cours de cette opération de sécurisation, ont mis en fourrière 16 véhicules, immobilisé 2 motos et saisi 352 pièces d'après le bilan lu par Seneweb. Cette descente des forces de sécurité et de défense a permis de verser au Trésor public 233 000 frs Cfa en guise d'amendes forfaitaires.