Touba: Des sacs d'oignon saisis et vendus sur place à 600 F CFA le kilo

La Direction du Commerce Intérieur dénonce et déplore la hausse des prix de l’oignon notée à Touba à l’occasion du Magal de Darou Khoudoss. Selon le directeur Omar Diallo, la direction a pris des mesures pour mettre fin à cette situation et ainsi des saisies de sacs de d’oignon ont été opérées et le produit vendu sur place aux populations à 600f. Cependant il évoque la hausse des prix á l’international qui a des impacts sur le marché.