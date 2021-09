Touba : Embouteillage monstre sur la route nationale et l’autoroute Ila Touba

A quelques heures de la célébration du Magal de Touba, la ville sainte est déjà bondée de monde. Toutes les maisons, ainsi que les gares routières, sont remplies de fidèles venus des quatre coins du pays pour célébrer le retour de l’Exil de Cheikhoul Khadim.



L’on ne peut reconnaître les parterres à cause du monde fou qui est actuellement à Touba. Et, c’est pire sur les routes qu’empruntent les fidèles.





Au moment ou ces lignes sont couchées, la route nationale et l’autoroute Ila Touba sont bouchées. Un embouteillage monstre dicte sa loi sur tous les chemins qui mènent vers la ville sainte de Touba.