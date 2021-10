Touba: Les frustrés de BBY comptent déposer une liste parallèle

La coalition Benno Bokk Yaakaar locale vole en éclats, suite à l’investiture du haut conseiller des collectivités territoriales, Makhtar Diop, comme tête de liste départementale et celle du directeur général de la Sogip, Gallo Bâ, au niveau de la commune de Mbacké.



Plusieurs leaders locaux n’ont pas apprécié ce choix du patron de leur coalition. Après une large concertation, ces frustrés ont décidé de prendre leur destin en main, relaient nos confrères de Seneweb.



Écartés par le président Macky Sall, lors des investitures en vue des élections locales de janvier 2022, des chefs religieux-politiciens, dont Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, le maire de Mbacké, Abdou Mbacké Ndao, et des cadres du Bby local comptent mettre en place une liste parallèle pour conquérir la mairie et le Conseil départemental de Mbacké.