Touba : Révélations ahurissantes dans l'affaire de viol sur la soeur d'une responsable de Benno

Libération fait de nouvelles révélations dans l’affaire du viol sur mineure à Touba qui éclabousse l’époux d’une responsable de Benno Bokk Yakaar (BBY).



En effet, ce chaud lapin est accusé par cette dernière d’avoir violé à plusieurs reprises sa sœur âgée seulement de quatorze (14) ans.



Selon les informations du journal, le prédateur sexuel présumé, âgé de 55 ans, a abusé de la fille pendant un an avant que l’affaire éclate.



D'ailleurs, les examens gynécologiques ont décelé plusieurs déchirures dues à des pénétrations forcées.



La mineure, D. S., a confié qu’elle ne sait pas combien de fois le mis en cause, chauffeur d’un notable religieux, l’a violée.



Pire, son bourreau la menaçait ainsi : «Personne ne te croira. Il ne m’arrivera rien et tu auras la honte de ta vie en détruisant le mariage de ta sœur».



Aux dernières nouvelles, rapporte Libération dans sa livraison de ce mardi, la gendarmerie s’est saisie de cette sulfureuse affaire.