Touba: Une délégation du FDR reçue par Serigne Mountakha Mbacké

L’alliance des partis de l’opposition, connue sous le nom de Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), a entamé une série de visites auprès des institutions religieuses. Samedi dernier, une importante délégation composée de Amadou Mame Diop, Modou Diagne Fada, Mansour Faye, Omar Sarr, entre autres responsables de l’opposition, a été reçue par Serigne Mountakha Mbacké.



Lors de cette audience, Modou Diagne Fada, au nom de la délégation, a soulevé les défis auxquels notre pays fait face actuellement. Selon lui, de nombreux membres de l’opposition se trouvent en détention, ce qui illustre la volonté du gouvernement actuel de museler non seulement l’opposition, mais aussi les voix dissidentes.



De plus, il a remarqué que le pays se perd dans des bruits et des commérages concernant des sujets peu pertinents pour les Sénégalais. C’est pourquoi, en tant qu’alliance rassemblant plus de 83 partis de l’opposition, souligne-t-il, la FDR a estimé essentiel d’informer Serigne Mountakha.



Ce dernier a également invité l’opposition à comprendre que le changement à la tête du pays est empreint de volonté divine. En ce sens, il a réaffirmé son engagement à défendre l’intérêt public, tout en appelant à ce que le pouvoir et l’opposition puissent exercer leurs activités en toute sérénité. Enfin, il a exprimé son souhait pour que la paix règne dans le pays.



Profitant de cette occasion, au nom de la FDR, l’ancien directeur général de la Sonacos a dressé un tableau peu reluisant du premier anniversaire de la présidence de Bassirou Diomaye Faye. « Il me semble qu’ils n’ont eux-mêmes pas de bilan à présenter. Aucun acte concret n’a été réalisé, aucune pierre n’a été posée, et aucune décision significative n’a été prise pour résoudre les problèmes des femmes et des jeunes, ou encore pour faire face à la hausse du coût de la vie », a-t-il affirmé, soulignant qu’après un an de pouvoir, leur bilan est pour le moins inexistant.



Après sa tournée à Touba, la FDR envisage de se rendre dans d’autres foyers religieux ainsi que dans les organisations de droits de l’homme et les missions diplomatiques pour exposer, selon leurs dires, les défis que le pays doit relever. Dans cette optique, les leaders prévoient d’organiser un grand rassemblement après la fête de la Korité.



























Le Soleil