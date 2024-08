Touba- Voulant taper à l'incruste, Mara Niass maitrisé par la garde rapprochée du président de la République

L’homme, se disant marabout, rendu célèbre par la magie de la toile qu'il occupe fréquemment, a été vite maîtrisé avant d'être mis à l'écart par les perspicaces éléments préposés à la sécurité du président de la République.



En effet, ce dimanche matin, celui qui répond au nom de Mara Niass, qui ne faisait pas du tout alors partie de la délégation de Bassirou Diomaye Faye, a voulu taper l'incruste.



L'image en dit long, un agent de l'unité d'élite de la maréchaussée est intervenu en toute hâte avec sang-froid et détermination. Il a réussi à maîtriser l'individu, le forçant à quitter les lieux avant que des dommages plus graves ne soient causés.



Dans un commentaire, un internaute écrit: "L'état c'est du sérieux. Malheureusement des analphabètes croient que le président leur appartient et qu'il doivent être des privilégiés et par conséquent pouvoir s'afficher avec lui comme ils veulent. Merci le protocole."



Souvent dans l'ombre, faudrait-il rappeler que le travail de la garde rapprochée du chef de l'Etat consiste non seulement à prévenir les incidents mais aussi à intervenir avec efficacité lorsqu'une menace se présente notamment ceux qui s'aventurent à s'approcher du président de la République, premier citoyen et personnalité la plus importante de la nation. Qui, fait constamment l’objet d’une protection accrue. Sa résidence est surveillée en permanence jour et nuit ; ses déplacements à l’intérieur ou à l’extérieur du pays sont scrutés à l’avance, évalués, préparés méthodiquement par les services appropriés.

Le parcours emprunté par son cortège est étudié avec minutie pour éviter que le chef ne tombe dans un guet apens. Avant qu’il ne sorte de son palais, le président de la république doit être certain que tout est en ordre, que toutes les précautions et les garanties nécessaires ont été prises. Car il n’est pas un homme comme les autres et de ce fait ne peut se déplacer comme le commun des mortels. Il se veut d’être protégé comme la prunelle des yeux.

Ce qui hante le plus les services de sécurité, c’est le fait qu’ils ne peuvent sécurisé sa personne à 100 %, le risque zéro n’existant pas. Ils sont toujours hantés par l’idée d’un assassinat ou d’une tentative d’homicide sur sa personne. Dès lors, ils sont toujours sur leur garde, toujours en émoi et en proie à une éventuelle détonation qui partirait de la meute des gens sensés pourtant venir le voir passer ou l’écouter.



Le chef de l'Etat focalise sur lui seul tous les espoirs et toutes les frustrations de ses concitoyens, accumule toutes les rancœurs qui en retour suscitent en lui une certaine méfiance à l’égard de son propre peuple. Parvenu à la plus haute fonction de l’Etat, il ne s’est pas seulement fait des fanatiques ou des amis mais aussi et surtout des ennemis invisibles et inconnus mais réels et potentiels, sans oublier des envieux aussi des jaloux de tout bord même dans sa propre cours. D’où cette nécessité de se sécuriser et de se protéger coûte que coûte.

Le risque de se faire abattre est omniprésent dans la tête de tout chef d’Etat et de tous ceux qui de près ou de loin sont affectés à sa protection. Pour parer à toute éventualité, des mesures de sécurité strictes sont prises lorsque le chef sort de sa résidence. Sa garde rapprochée est aux aguets, évitant la moindre faille, prête à intervenir au cas où. Pour un chef d’Etat, sortir, aller à la rencontre des gens inconnus, se présenter devant une foule de plusieurs milliers des gens n’est pas une moindre affaire. Cela ne nécessite pas que du courage mais aussi une excellente protection personnelle rapprochée, une grande maîtrise de sa propre peur intérieure et une profonde confiance en soi. Le péril étant permanent où que l’on se trouve, le métier de chef d’Etat est sans nulle doute le plus dangereux et le plus risqué de tous les métiers du monde, mais aussi le plus convoité et le plus exigent. Pouvoir oblige.