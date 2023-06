« Touba devrait migrer vers le modèle du Vatican » (Khalife Général dès Mourides)

« Touba mérite d’avoir les mêmes faveurs, privilèges et exceptions que le Vatican »… Le requête est de Serigne Mountakha Mbacké. Le Khalife Général des Mourides, recevant la délégation des Baayfall venue lui remettre leur traditionnel « aadiya » pré- Tabaski (1.120 moutons), a estimé que Serigne Touba méritait, plus que quiconque, ce traitement spécial. Ainsi parle-t-il de ce modèle d’État géré par un chef religieux qui règne sur une localité totalement indépendante du pouvoir central.



« Il y a un pays : l’Italie, en l’occurrence, dont la capitale s’appelle Rome. On y trouve une localité totalement indépendante et administrée par un chef religieux. Serigne Touba mérite, mieux que tout le monde, ce privilège. Touba file vers ce modèle... »



Tout de même, précise le patriarche, il ne s’agira pas d’une indépendance telle qu’on le conçoit généralement. En effet, Serigne Touba avait averti dira-t-il, « il ne faut jamais s’opposer aux détenteurs du pouvoir en exercice... »



















































dakaractu