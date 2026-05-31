Touba : le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, présente les condoléances de la nation

Accueilli par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, le Chef du Gouvernement lui a transmis le message de compassion du Président de la République, selon la primature.



Après cette audience, le PM s’est rendu auprès de la famille du défunt. Il a présenté ses condoléances à Serigne Bassirou Mbacké, actuel Khalife de Serigne Saliou, entouré de ses frères, puis à Serigne Khadim Mbacké, fils aîné de Serigne Cheikh Saliou Mbacké.



Ahmadou Al Aminou LÔ a également eu un entretien avec le porte-parole du Khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre.



Avant de quitter la cité religieuse, il a pris part à la prière de Takussan à la Grande mosquée de Touba et s’est recueilli au mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba.



Cette visite marque l’une des premières sorties officielles du nouveau Premier ministre, dans un geste fort de respect envers la communauté mouride.















































igfm