Tournée Pastef: Cheikh Agne alerte et avertit!

A l’image du Nemekou Tour à qui l’on devrait trouver une autre appellation

Ayant senti le vide il a voulu créer le buzz à Joal car il faut le reconnaître, plus que quiconque, il excelle dans la manipulation. Interpellez les Sénégalais sur le soi disant Nemekou tour , le constat est unanime personne ne le sent , aucune foule ne suit Ousmane même dans les fiefs de ses grandes gueules ndeyssan.



S’il est vrai que l’opposition a connu une percée lors des élections municipales et législatives, force est reconnaître aujourd’hui que Ousmane se cache derrière Yewi Askàn Wi et l’inter coalition. Ousmane le sait, Pastef ne pèse rien et justement le Nemekou tour était pour lui suite aux élections, de mesurer sa force de frappe et sa popularité car il sait très bien que la Présidentielle est differente des autres élections. Il s’agit d’une autre paire de manches.



Comment Khalifa Sall, pourrait mettre sa carrière en veilleuse en acceptant de se ranger derrière Ousmane ?



Comment le PDS, un parti aguerri avec des politiciens de dimension exceptionnelle pourrait porter la candidature de Ousmane ?



Comment tout simplement les Sénégalais doués de raison, épris de paix pourraient choisir quelqu’un qui n’a qu’un seul projet :

La division , la haine , le non respect des institutions et de nos régulateurs sociaux.

Pour notre part, que Sonko se le tienne pour dit, nous ne lui accorderons aucun répit. Il sera traqué, acculé et poursuivi jusque dans ses derniers retranchements pour le débusquer à l’empêcher de nuire. Le doute n’est plus permis, le leader de Pastef est un danger pour notre pays et la cohésion nationale. Il est un danger au regard de ses funestes projets dont la vacuité n’est plus un secret pour personne. Cherchant vaille que vaille a faire de Macky Sall son alter ego, il n’arrête de l’attaquer et de l’invectiver. Le mépris par le silence du Président qui l’ignore l’empêche de dormir, mais ils ne boxent pas dans la même catégorie.

Sonko doit faire ses classes.



Cheikh Agne

Responsable politique

APR / France