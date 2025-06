Tournée économique : le chef de l’Etat attendu à Saint-Louis ce jeudi

Première étape symbolique de cette visite : Ndiayène Pendao, où le chef de l’État découvrira les réalisations de la Koica, l’agence coréenne de coopération internationale, et le Centre de groupage d’oignons de Boubé, deux initiatives majeures pour la valorisation des productions locales et l’autonomisation des filières agricoles.



Selon le gouverneur de région, Al Hassan Sall, qui a donné les détails, le président de la République poursuivra sa visite à Richard-Toll, où il s’entretiendra avec les responsables de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), un acteur clé de la production industrielle nationale. Cette étape traduit sa volonté de renforcer les partenariats public-privé dans l’agro-industrie.



Vendredi, le chef de l’État mettra le cap sur Ross Béthio pour visiter l’usine “Saf Ingrédients”, spécialisée dans la transformation agroalimentaire, avant de conclure sa tournée à Diama, sur le site d’un nouveau casier agricole financé par la Banque arabe de développement économique en Afrique (BADEA), d’après toujours le chef de l’exécutif régional.



À travers ce déplacement de deux jours, Bassirou Diomaye Faye entend marquer sa volonté de soutenir les dynamiques locales et de poser les jalons d’une politique agricole intégrée, fondée sur la modernisation des infrastructures rurales, la souveraineté alimentaire et la promotion des investissements.



































































Le Soleil