« Tout ce qui a été dit est vrai » : le malaise des Lions confirmé

À quelques jours d’un match décisif contre la Norvège dans le cadre de la Coupe du monde 2026, la sélection sénégalaise se retrouve au cœur d’une vive polémique. Alors que plusieurs informations de Sportsnewsafrica faisant état de dysfonctionnements au sein de la tanière ont circulé ces dernières heures, le journaliste de la RTS Ibrahima MBOUP a confirmé l’existence de nombreux problèmes logistiques et financiers touchant les Lions.



Dans l’émission Mondial Afterwork ce samedi, Ibrahima MBOUP a indiqué avoir vérifié les informations publiées grâce à des sources qu’il juge fiables et bien informées au sein même de la délégation sénégalaise.



« Je confirme que tout ce qui a été dit, malheureusement, dans ce papier-là, c’est la vérité. J’ai pu recouper toutes ces informations avec des sources crédibles, généralement très bien informées, au sein même de la tanière et de la délégation officielle », a-t-il déclaré.



Parmi les principaux sujets de préoccupation figure la question des primes de qualification. Selon le journaliste, les internationaux sénégalais n’ont toujours pas perçu les montants qui leur sont dus.



« Les primes de qualification des Lions ne sont pas encore payées. C’est ça la vérité. Ce sont des choses qu’il fallait gérer avant la compétition, parce que les éliminatoires de la Coupe du monde sont terminées depuis longtemps », a-t-il souligné.



Le dossier du sélectionneur national Pape Thiaw continue également d’alimenter les discussions. D’après les informations recueillies par Ibrahima MBOUP, le technicien sénégalais et les autorités ne seraient toujours pas parvenus à un accord sur les conditions salariales de son nouveau contrat.



« D’après des sources que j’ai pu avoir, Pape Thiaw a demandé un salaire de 50 millions de francs CFA par mois alors que l’État ne peut aller au-delà de 30 millions. C’est là que le bât blesse », a-t-il expliqué.



Les difficultés ne s’arrêtent pas là. La question de l’alimentation des joueurs suscite également des inquiétudes. Plusieurs membres du milieu du football ayant séjourné dans l’hôtel retenu pour accueillir la sélection auraient quitté les lieux en raison de la qualité de la restauration proposée.



« J’ai discuté avec des personnalités du football qui ont logé dans un premier temps dans cet hôtel. Elles ont dû partir parce que la nourriture conservée sur place n’était pas de qualité. Cela a peut-être amené les joueurs à commander à l’extérieur pour pouvoir bien manger », a révélé le journaliste.



À cette situation s’ajoute l’absence du chef cuisinier habituel de l’équipe nationale. Selon Ibrahima MBOUP, ce dernier n’a pas pu effectuer le déplacement aux États-Unis en raison de difficultés liées à l’obtention de son visa.



« Forcément, il y aura une conséquence sur la nourriture des Lions », a-t-il estimé.



Ces révélations interviennent dans un contexte particulièrement sensible pour le Sénégal, qui doit impérativement réagir après sa défaite inaugurale face à la France. Alors que les Lions jouent une partie de leur avenir dans la compétition, les problèmes extra-sportifs risquent de perturber davantage la préparation d’un groupe déjà sous pression avant son rendez-vous crucial contre la Norvège.



























































walf