Trafic de drogue : L'OCRTIS neutralise une mafia sénégalo-gambienne, avec la saisie de 1 156 pilules d'ecstasy et 132 kg de yamba

Un nouveau gros coup de filet à l'actif des éléments de l'OCRTIS qui ont déroulé une série d'opérations dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants sur le territoire national. Les hommes du commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle Alassane Niane ont démantelé un important réseau d'importation d'ecstasy au Sénégal via la Gambie, avec la saisie de 1 156 pilules de volet et 132 kg de chanvre indien entre Dakar et Kaolack, a appris Seneweb du commissaire Mouhamed Guèye, le chef du Bureau des relations publiques de la police nationale.





Au lendemain de sa prise de fonction à la tête de la Direction de l’office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Alassane Niane n'a pas perdu de temps pour traquer les trafiquants de drogue.



1 156 pilules d'ecstasy saisies par l'OCRTIS



C'est dans ce cadre qu'une opération a été menée depuis le 20 août dernier par la division opérationnelle de l'OCRTIS contre les membres de l'un des plus vastes réseaux d'importation d'ecstasy au Sénégal via la Gambie. Le mode opératoire du gang composé de Sénégalo-Gambiens consistait à faire passer des quantités importantes d'ecstasy dans des sacs à dos avec des caches aménagées lors de multiples déplacements en Gambie, mais aussi lors des grands rassemblements comme les combats de lutte, les concerts. Ces dealers sont logés dans la banlieue et dans les appartements meublés de Ngor-Almadies, d'Ouest-Foire, de Yoff, des Parcelles-Assainies, de la cité Aliou Sow...



Comment la bande a été ferrée par l'OCRTIS



A la suite de l'exploitation d'un renseignement, les policiers ont interpellé, le 20 août dernier, M. Mboup à Ngor. Le dealer établi en Gambie, de passage à Dakar, a été pris avec 205 pilules d'ecstasy et 25 g du même produit prohibé. Interrogé sur la provenance de la drogue, il a désigné le Gambien A. G. alias ''Mack Dollar" et le Sénégalais S. D. alias "Serigne M." comme ses fournisseurs. La perquisition de l'appartement de S. Diop à Gadaye a permis, le 26 août, aux policiers de l'OCRTIS de saisir 16 pilules d'ecstasy, des sacs à dos et un impressionnant arsenal de trafic. Deux jours plus tard, B. Samb, colocataire de S. Diop, a été arrêté pour complicité d'importation et de trafic d’ecstasy.



La poursuite des investigations s'est soldée par l'interpellation de N. Dieng qui a été arrêté avec 100 pilules d'ecstasy à la Patte d'Oie. Ce dernier a cité N. Dieng comme étant son patron. La descente inopinée effectuée dans l'enclos de ce suspect a permis aux limiers de découvrir 835 pilules d'ecstasy ainsi qu'une entreprise d'élevage de bovins et de volaille.



La traque se poursuit.





Karang : 68 kg de chanvre indien saisis par la BRS de Kaolack



Selon toujours le commissaire Mouhamed Guèye, chef du BRP de la police nationale, les éléments de la brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kaolack ont procédé à la saisie de 68 kg de chanvre indien dans la zone de Karang. Les agents de cette unité de l'OCRTIS ont intercepté les deux colis vers 23 h, au village de Karantaba. Ayant senti la présence policière, le charretier déjà identifié et qui transportait le produit a réussi à prendre la fuite, abandonnant les colis sur place. Il est activement recherché par les hommes du lieutenant Mbagnick Diouf, chef du bureau de l'OCRTIS de Kaolack.



Keur Mbaye Fall : 39 kg de chanvre indien saisis, un ancien militaire arrêté



Hier jeudi, vers 10 h, les policiers ont mis fin à la cavale de N. M. alias "Père Ndiouga", qui était recherché à la suite de la saisie de 39 kg de chanvre indien, le 26 août dernier, à Petite-Mbao.



Après une cavale de quelques jours, l'ancien militaire est revenu à Keur Mbaye Fall pour récupérer ses biens et vendre sa maison avant de se réfugier à Kafoutine, dans le département de Bignona. Il a été surpris puis arrêté.



25 kg de chanvre indien saisis



L'OCRTIS a procédé également à la saisie de 25 kg de chanvre indien dans la banlieue dakaroise. Le suspect en cavale a été localisé dans une autre région du pays.