Trafic de drogue / Le chef de l’État avertit : « Aucun répit ne sera laissé aux trafiquants…»

« De même, s'agissant de la criminalité organisée, les services de l’Etat restent mobilisés contre le trafic de drogues et autres flux illicites. Aucun répit ne sera laissé aux trafiquants dans la lutte contre ces fléaux. »



Tels sont les propos du président Macky Sall, lors de son traditionnel discours à la nation sénégalaise, avec une année 2019 marquée par des saisies record de drogue sur l’étendue du territoire national, notamment au niveau du port (43 plaquettes de cocaïne le 30 octobre)

Et, cette saisie intervenait 48 heures après une importante saisie de produits prohibés (chanvre indien et faux médicaments) d’une valeur estimée à 60 millions francs CFA, par les Unités de la Direction régionale des Douanes Centre… Et, la liste est loin d’être exhaustive.

Autant de faits qui justifient la nécessité de mener ce combat à bras le corps insistera le chef suprême des armées sénégalaises.

« Je souhaite que la paix et la sécurité continuent de régner sur notre cher pays, afin qu’il reste toujours paisible et stable… »