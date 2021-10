Trafic de passeports diplomatiques : La ministre des Affaires étrangères démentie par les conclusions de l’enquête

Alors que le ministre des Affaires étrangères Me Aissata Tall Sall évoquait des « hypothèses de trafic », les enquêteurs de la DIC se sont rendus compte au cours de leurs investigations que l’affaire du trafic de passeports diplomatiques relève de graves « dysfonctionnements » et des « négligences » au sein du ministère des Affaires étrangères.



En effet, à en croire Libération qui donne l’information, il s’agit bien d’un trafic de vrais passeports diplomatiques délivrés sur la base de faux documents, sans vérifications.



Le mis en cause, s’est rendu lui-même à plusieurs reprises aux Affaires étrangères pour accompagner les « épouses » et les « enfants » des deux députés lors de la prise d’empreinte. Et les passeports diplomatiques ont été confectionnés sans la présentation d’une carte nationale d’identité valide.