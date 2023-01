Tragédie de la Famille Diol à Denver : Un suspect plaide coupable !

Le plus jeune suspect inculpé dans l’incendie criminel de 2020, qui a tué cinq membres d'une famille sénégalaise Diol de Denver, a plaidé coupable dans cette affaire, selon les informations de la presse américaine.



Le suspect est toujours au tribunal pour mineurs. Il avait 14 ans au moment de l'incendie criminel qui a tué des membres de la famille Diol. Il a maintenant 17 ans.



Les archives judiciaires montrent que le suspect a plaidé coupable en décembre de meurtre au deuxième degré et d'utilisation d'une arme lors d'un crime violent. Ce qui risque d’exacerber sa peine. Il devrait être condamné mercredi devant un tribunal de Denver, informe toujours la presse américaine.



L’enquête avait révélé que les trois adolescents suspects ont ciblé la mauvaise maison en essayant de se venger d'un individu qui leur avait, disent-ils, volé un téléphone. Malheureusement, ils mettront le feu à la mauvaise demeure et tueront 5 membres de la famille Diol.



"J'ai fait confiance au système, et j'ai juste l'impression que ce système ne valorise pas la vie de certaines personnes", a déclaré Ousmane Ba, un porte-parole de la famille.



"Ils dormaient paisiblement dans leur maison. Aucun lien avec quoi que ce soit et ils ont été brûlés vifs. C'est ce que nous en tirons. C'est ce que nous appelons la justice dans ce pays", regrette-t-il.



À Denver, demain mercredi sera probablement prononcé la première peine de prison dans cette affaire. "Cela fait presque trois ans maintenant que la tragédie s'est produite. Nous n'avons toujours pas trouvé la paix ou la clôture de cette affaire", indique M. Bâ.



Contexte de l'affaire



L'incendie meurtrier s'est produit tôt le matin du 5 août 2020, dans le quartier de Green Valley Ranch, au nord-est de Denver. Ont été tués dans l'incendie : Djibril Diol, son épouse Adja, Khadija leur fille âgée de 2 ans, Hassan la sœur de Djibril et Hawa Beye la fille de 6 mois de Hassan.



L'affaire est restée en l’état pendant des mois jusqu'à ce que la police de Denver annonce l'arrestation de trois adolescents en janvier 2021. Kevin Bui et Gavin Seymour avaient 16 ans au moment de l'incendie.



Bui et Seymour ont été inculpés en tant qu'adultes devant le tribunal de district de Denver. Leurs affaires judiciaires sont toujours pendantes à l'heure actuelle. Le troisième suspect étant adolescent au moment des faits, son identité n’a pas été dévoilée. C'est lui qui a plaidé coupable.























































igfm