« Traitement dégradant, menaces dans sa cellule » : les avocats de Tabaski NGOM écrivent à Ousmane DIAGNE

Depuis plusieurs mois, l’inspectrice du Trésor Tabaski NGOM loge à la prison pour femme de Liberté 6. Son dossier est toujours sur la table des juges du Pool Judiciaire financier. Face à des menaces dont elle ferait l’objet au sein de la prison pour femmes de Liberté 6, ses avocats ont écrit au ministre de la Justice, Ousmane DIAGNE.



Dans la lettre rapportée par le quotidien L’AS, les conseils de la dame révèlent : « cette détention à la MAF de Liberté 6 de Madame NGOM s’accompagne de traitement particulièrement dégradant et inacceptable : cellule surpeuplée, harcèlement moral par des codétenues introduites dans sa chambre dans des conditions troublantes, actes de provocation et propos gravement injurieux, atteintes constante à sa dignité, le tout couronné par un refus de soins médicaux, malgré une tension artérielle critique et d’autres affections graves. Ces faits constituent une violation flagrante de ses droits fondamentaux et pourraient engager la responsabilité de l’administration, notamment pénitentiaire », ont-ils écrit sur la lettre.





Par ailleurs, les avocats de Tabaski NGOM estiment que leur cliente « manifestement victime d’un abus de faiblesse exercé par son supérieur hiérarchique, Moustapha DIOP », déplorent le fait que « malgré la levée de son immunité parlementaire le vendredi 21 mai 2025 par l’Assemblée nationale, ce dernier n’a à ce jour, fait l’objet d’aucune audition, ni poursuite judiciaire quelconque, constatant gravement avec la sévérité de la mesure de la détention appliquée à ma cliente, pourtant doublement victime d’escroquerie et autres abus de la part du susnommé mis en cause ».

Pour eux, Moustapha DIOP n’a même pas été convoqué pour entre entendu dans l’affaire « même provisoirement, en qualité de témoin alors qu’il a été cité et son nom évoqué depuis l’enquête préliminaire ».



D’autre part, les conseils de Tabaski NGOM demandent au ministre de la Justice « de bien vouloir faire ordonner une enquête urgente, sur ses conditions de détention à la prison, prendre les mesures nécessaires pour préserver son intégrité physique, psychologique et veilleur enfin à l’égalité de traitement devant la justice en répondant favorablement aux réquisitions du procureur qui veut que Moustapha DIOP soit placé sous mandat de dépôt ».













































