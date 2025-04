Transport aérien: L’aéroport Léopold Sédar Senghor redevient mixte

Le ministre Yankoba Diémé a profité de l’inauguration du projet de complétude des diffuseurs de Rufisque Est pour revenir sur le conseil interministériel tenu ce jeudi 03 avril sur le transport aérien. Cette rencontre visait à présenter au Sénégal et à la face du monde les idées retenues comme étant la solution du hub aérien du Sénégal et la nouvelle dynamique assignée à Air Sénégal comme étant la locomotive. Sur ce, Yankoba Diémé rappelle que l’aéroport international Léopold Sédar Senghor, qui jadis a été militarisé totalement depuis le démarrage des activités de l’aéroport international Blaise Diagne de Diass, va passer au mixte. « Le Sénégal est aujourd’hui constitué de 8 pôles et nous travaillons à les connecter par les réseaux routiers, aériens, voire maritimes », indique-t-il. Ainsi, les vols intérieurs vont s’opérer à partir de l’aéroport Léopold Sédar Senghor. Toutefois, les vols internationaux vont s’opérer à l’Aibd.













































Le Soleil