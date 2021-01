Traque présumée contre des opposantes du régime: Antoine Diome, un suspect aux commandes

Dans L'Observateur, l'ex-agent judiciaire de l'Etat est accusé d'être le bras droit et armé du Président de la République, Macky Sall.



Après Karim Wade, Khalifa Sall, il chercherait à avoir la peau de Sonko, à en croire le journal.



L'opposition qui sent un coup fourré ne compte pas se laisser faire et appelle au regroupement pour le récuser comme ministre de l'intérieur.



Pour rappel, Pastef est menacé de dissolution après son lancement de levée de fonds au niveau national et international. Comme quoi les dons venus de l'extérieur ne sont pas compatibles d'où la mise en garde du ministre de l'Intérieur.