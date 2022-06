Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye : Ahmed Aidara et Cie condamnés à 1 mois avec sursis

Le maire de la ville de Guédiawaye et les autres prévenus à la barre pour les délits de participation à une manifestation interdite et d’autres charges, après les questions soulevées autour de la manifestation interdite, ont été reconnus coupables et condamnés à un mois assorti de sursis par le tribunal de grande instance de Pikine Guédiawaye.

Il leur est interdit dès lors pendant le sursis, de participer à toute forme de manifestation.