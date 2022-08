Trois petits poucets à l’Assemblée nationale – A quel camp offriront-ils la majorité ?

Chacun d’entre ces candidats aux législatives n’a obtenu qu’un seul siège. Il s’agit de Pape Diop, Thierno Alassane Sall et Pape Djibril Fall. Les deux coalitions qui se disputent la majorité vont leur faire la cour pour s’assurer de leur suprématie à l’Assemblée nationale.

Mais des doutes persistent sur leur alignement. Iront-ils vers Macky ou vers l’opposition ? Si la plupart des Sénégalais pensent que Pape Diop et Thierno Alassane Sall sont plus proches de l’opposition, un bon nombre de Sénégalais doutent de la position de Pape Djibril Fall estampillé comme une taupe de Youssou Ndour car, avant d’être candidat il avait travaillé pour le groupe de presse de ce dernier. Leurs doutes relève surtout de la manière dont il a obtenu facilement ses parrainages alors que Bougane Duèye Dani qui est plus ancien que lui sur la scène politique n’a pas pu obtenir les parrainages nécéssaires.

Il est donc clair que les deux grandes coalitions, Yewwi-Wallu et Benno vont les démarcher pour être plus confortables pendant leur législature.





Le temps, meilleur juge, va trancher !