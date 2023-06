Troisième mandat : Macky Sall va recevoir des maires favorables à sa candidature

Macky Salll avait promis de s’exprimer sur sa candidature pour 2024, après la fête de Tabaski. Le président n’avait toutefois pas précisé de date.



En attendant, le président Sall compte recevoir «un collectif de maires pétitionnaires demandant sa candidature» selon le site LeQuotidien.



Ce «groupe de maires et de présidents de conseils départementaux sollicite Macky Sall par une pétition à être leur candidat pour février 2024 afin de continuer à améliorer la bonne dynamique de progrès dans toutes les communes et territoires du Sénégal avec une mise en œuvre dynamique des politiques d’inclusion socioéconomique et d’équité entre terroirs», informe nos confrères.



Ladite rencontre se tiendra demain samedi après-midi, à partir de 17 h au palais de la République. Macky Sall donnera certainement des indices sur ses intentions pour la Présidentielle de 2024.









































seneweb