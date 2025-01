Trump menace la Russie de droits de douane et de sanctions en raison de la guerre en Ukraine

Le président américain Donald Trump affirme que la Russie devra faire face à « des niveaux élevés d'impôts, de droits de douane et de sanctions » si le président Vladimir Poutine ne met pas fin à la guerre en Ukraine, rapportent les médias internationaux.



M. Trump commence son message, publié sur sa plateforme Truth Social, en exprimant son « amour » pour le peuple russe et ses « bonnes relations » avec M. Poutine, avant de lancer un avertissement direct : « ARRÊTEZ cette guerre ridicule », rapporte la BBC.





Il écrit : « Cela ne fera qu'empirer. Si nous ne parvenons pas à un « accord », et rapidement, je n'aurai pas d'autre choix que d'imposer des taxes, des droits de douane et des sanctions élevés sur tout ce qui est vendu par la Russie aux États-Unis et à d'autres pays participants".



« Il est temps de conclure un accord", martèle le président milliardaire son mot favori. "Plus aucune vie ne doit être perdue ", ajoute-t-il.





Le président américain s'est vanté à plusieurs reprises de la rapidité avec laquelle il mettrait fin à l'invasion massive de la Russie après son arrivée au pouvoir, rappelle Politico, tandis que les responsables de Kiev ont insisté pour que tout accord de paix garantisse des conditions favorables à l'Ukraine.





Depuis son investiture lundi, M. Trump a intensifié sa rhétorique, déclarant aux journalistes mardi que M. Poutine avait de « gros problèmes » et qu'il devrait conclure un accord.



« Le président ukrainien Volodymyr Zelensky m'a dit qu'il voulait conclure un accord, je ne sais pas si Poutine le veut... Il se peut qu'il ne le veuille pas. Je pense qu'il devrait conclure un accord. Je pense qu'il est en train de détruire la Russie en ne concluant pas d'accord », a déclaré M. Trump dans le bureau ovale le premier jour de sa seconde présidence, en faisant référence à l'économie défaillante de la Russie et à l'inflation.





La Russie est déjà le pays le plus sanctionné au monde, et très peu d'entités ou de secteurs clés ne sont pas déjà soumis à des restrictions américaines et européennes, rappelle la BBC.



Les banques et les entreprises militaro-industrielles russes se sont adaptées et ont développé des solutions de contournement pour échapper aux sanctions existantes.





Le président russe Vladimir Poutine a félicité Donald Trump pour sa prise de fonctions en tant que 47ᵉ président des États-Unis, en saluant sa volonté de reprendre le dialogue direct entre Moscou et Washington qui, selon lui, doit se construire « sur une base d'égalité et de respect mutuel ».



Quant au président ukrainien Volodymyr Zelensky, il a estimé que Donald Trump est "fort et imprévisible" et ces qualités peuvent être un facteur décisif dans son approche politique de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.