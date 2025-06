Trump tranche à nouveau : Le Sénégal exclu du Programme d’Exemption de Visa 2025

Le Département américain de la Sécurité intérieure a publié la liste actualisée des 40 États exemptés de visa pour des séjours de 90 jours. Aucun pays africain n’y apparaît, renforçant ce que certains observateurs qualifient de politique d’exclusion systématique à l’égard du continent.



Cette décision intervient malgré les liens historiques et économiques entre le Sénégal et les États-Unis. De nombreux citoyens sénégalais, qu’ils soient étudiants, hommes d’affaires ou touristes, continueront donc à faire face aux frais élevés, aux démarches administratives complexes et aux longs délais d’attente liés à l’obtention d’un visa américain.



Alors que plusieurs pays africains remplissent les critères économiques et sécuritaires pour bénéficier du programme, Washington n’a fourni aucune explication officielle justifiant leur exclusion. Pendant ce temps, des pays européens et asiatiques, ainsi que certaines nations du Moyen-Orient, voient leur accès facilité.





À l’heure où l’Afrique cherche à renforcer ses partenariats internationaux et que la Chine accroît son influence sur le continent, la rigidité de la politique migratoire américaine pourrait bien se retourner contre les intérêts de Washington en Afrique.













































senenews