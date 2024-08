Trump vs Harris : qui est en tête des sondages pour l'élection présidentielle américaine ?

A un peu plus de deux mois de la date butoir du 5 novembre 2024 qui consacrera l’élection du 47e président américain, les sondages se démultiplient outre-Atlantique.



Fin juillet, le président américain sortant, Joe Biden, a abandonné sa candidature pour 2024 après des semaines de pression à la suite d'une prestation désastreuse lors d'un débat et de questions de plus en plus nombreuses sur son état de santé. Au lieu de cela, Joe Biden a soutenu sa vice-présidente, ouvrant ainsi la voie à une confrontation entre Donald Trump et Kamala Harris.



La convention nationale du parti démocrate, qui s'est tenue à Chicago la semaine dernière, a confirmé la nomination de Mme Harris et celle du gouverneur du Minnesota, Tim Walz, qu'elle avait choisi comme vice-président. Tous deux sont désormais engagés dans un face-à-face serré avec Trump et son choix de vice-président, JD Vance.



Qui est donc en tête et qui devrait l'emporter ?



Selon les dernières moyennes des sondages nationaux et les données historiques des sondages pour Biden et Trump recueillies par Euronews, les tendances indiquent une récente poussée de soutien pour Harris, alors qu'il reste un peu plus de deux mois aux deux candidats pour faire campagne et amplifier le soutien des électeurs, en particulier dans les États clés des États-Unis.