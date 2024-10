Turquie: une attaque «terroriste» à Ankara fait plusieurs morts

« Une attaque terroriste a été perpétrée contre les installations de TUSAS à Ankara. Malheureusement, nous avons eu des martyrs et des blessés dans cette attaque » a indiqué le ministre Ali Yerlikaya sur X. Le terme « martyr » est généralement usité pour annoncer la mort de soldats en Turquie.



Selon la chaine de télévision Habertürk, qui fait état d'« otages », sans autre précision, l'attaque est toujours en cours. La chaine de télévision privée NTV a également mentionné des coups de feu après l'explosion qui s'est produite autour de 13h TU (16h00 heure locale). L'opération n'a pas été revendiquée à ce stade.



Selon les images diffusées, une importante fumée blanche se dégage devant l'entrée du site, située à une quarantaine de kilomètres de la capitale turque. Un important salon des industries de défense et aérospatiales se tient cette semaine à Istanbul, qui a vu notamment la visite du ministre ukrainien des Affaires étrangères. Le secteur de la défense, dont les célèbres drones Bayraktar, a représenté près de 80% des revenus à l'exportation du pays et 10,2 milliards de dollars pour l'année 2023

































































RFI