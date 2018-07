L'ex chef de file de l'écurie Boul Falé doit être dans ses petits souliers? Dakarposte ne peut saurait répondre à cette préoccupation des uns et des autres.

En effet, ils sont légion à se poser des questions sur "le cas Tyson".

En tous cas, dans cet extrait de l'émission Dagn Kumpeu où il était invité, Mohamed Ndao Tyson disait qu'Eumeu Sène n'est plus son ami.

Aujourd'hui, le tombeur du "B52" de Mbour est devenu Roi des Arènes, quelle sera alors l'attitude Tyson?