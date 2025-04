UCAD : un étudiant vole 700 000 FCFA et tente de se suicider

Le 17 mars 2025, un drame a failli endeuiller l’Université Cheikh Anta Diop. Ib. Aw, étudiant en deuxième année à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, a disparu après avoir laissé une lettre d’adieu bouleversante. Rongé par le remords d’avoir volé 70 000 FCFA à son colocataire pour parier sur 1xbet et tout perdre, il envisageait l’irréparable.



L’alerte est donnée par B.D., son camarade de chambre, qui découvre la lettre. La sécurité du campus, épaulée par la police, lance une traque nocturne. Grâce à la géolocalisation selon Dakaractu, Ib. est localisé, mais reste introuvable jusqu’au petit matin. À 4h, il réapparaît, bouleversé, avoue les faits, et révèle avoir tenté de dire adieu à sa mère, sans y parvenir.





Présenté au parquet pour vol, Ib. Aw devient malgré lui le visage d’un mal plus profond : celui de l’addiction aux jeux d’argent en ligne, qui ronge silencieusement les étudiants. Ce drame évité de justesse relance l’alarme sur l’urgence d’un encadrement psychologique et social plus fort au sein des universités.































Rewmi