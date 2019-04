UGB Saint-Louis : Les Présumés Perturbateurs Convoqués En Conseil De Discipline…

Le recteur de l’Ugb a, par ailleurs, reçu l’autorisation de ses pairs pour faire venir les forces de l’ordre sur le campus.

Tout est parti de ce que, avant-hier, les apprenants ont battu le macadam pour revendiquer des points comme la connexion wifi, l’assainissement, la lumière sur la mort de leur camarade Fallou Sène, etc. La manifestation s’est soldée par un échange de jets de pierres et de lacrymogènes entre étudiants et forces de l’ordre. Par la suite, quelques étudiants ont déversé des eaux usées au niveau du rectorat.





Emile DASYLVA & Gabriel BARBIER