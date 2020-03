UN SÉNÉGALAIS, REVENU D’ITALIE, TESTÉ POSITIF AU CORONAVIRUS (AUTORITÉS SANITAIRES)

Un Sénégalais revenu d’Italie vendredi dernier a été contrôlé positif au coronavirus et hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Fann, à Dakar, a annoncé mercredi le ministère de la Santé et de l’Action sociale dans un communiqué.





’’Un cas suspect a été contrôlé positif au Covid-19. Il s’agit d’un Sénégalais résidant en Italie arrivé le vendredi 6 mars à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD)’’, soulignent les services du ministère de la Santé dans le communiqué parvenu à l’APS.





L’individu a été consulté mardi au lendemain de l’apparition de premiers symptômes de la maladie. Il a immédiatement été prélevé et isolé. Actuellement il est hospitalisé au service des maladies infectieuses de l’hôpital de Fann, rapporte la même source.





Cette nouvelle contamination porte à trois le nombre de personnes atteintes de la maladie, alors que la ressortissante britannique a été déclarée le même jour guérie par les autorités sanitaires du Sénégal.





Dans le même temps, sept autres cas suspects ont été déclarés négatifs après des tests effectués à l’institut Pasteur de Dakar, a précisé le ministère de la Santé.





Le premier patient, un ressortissant français, a été également déclaré guéri.





























aps