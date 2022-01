UN TAUX DE PARTICIPATION DE 40,9 % DANS LA RÉGION DE FATICK

Le taux de participation aux élections départementales et municipales, de 17,4 % dans la région de Fatick (centre) à 12 heures, est passé à 40,9 % quatre heures plus tard, a appris l’APS auprès des autorités administratives locales.



De 15,8 % dans la précédente évaluation, la participation a grimpé à 37,6 % dans le département de Fatick, à 16 heures. Celui de Gossas a vu son niveau de participation évoluer de 19,3 % à 12 heures à 40,9 %.



Dans le département de Foundiougne, la participation est passée de 17,7 % à 12 heures à 44,9 % quatre heures plus tard.



Au total, 333.770 électeurs se sont inscrits pour voter dans la région de Fatick.



Huit listes sont en compétition pour les élections des trois conseils départementaux, et 229 listes prennent part aux élections municipales de la région.













































aps