URGENT : Mort de 3 Militaires sénégalais au Mali !

Ce mardi 21 février 2023, au retour d'une mission de ravitaillement entre les localités d'Ogassagou et de Sévaré, un véhicule blindé du contingent sénégalais déployé au sein de la Minusma, a heurté un engin explosif improvisé. Le choc a eu lieu à hauteur du village de Songobia.



L'explosion a entraîné la mort, sur le coup, de 3 militaires. Elle a aussi provoqué la blessure de 5 autres "jambaars", informe l'état-major général des armées.



Dans son communiqué de presse, il renseigne que les blessés ont été secourus et évacués vers les structures médicales dédiées. Les procédures administratives sont en cours pour le rapatriement des corps et des blessés.



Pour rappel, le Detsen 11/ Minusma, d'un effectif de 850 militaires, a été déployé au Mali entre le 16 août et 15 septembre 2022, pour une durée d'un an







































Igfm