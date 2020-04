URGENT- Saisie de 5 tonnes de résine de cannabis

Dakarposte a appris de bonnes sources que la Marine nationale a procédé à la saisie de 5 tonnes environ de résine de cannabis sur un voilier en haute mer.

Il nous revient cependant qu' une forte collaboration avec la Douane (Unité Mixte de Contrôle des Conteneurs) et la Police (OCRTIS) a été constaté par rapport à l'interpellation des narco- trafiquants, l'identification du produit et la procédure de saisie douanière enclenchée..



Une fois encore la collaboration entre différentes forces de défense et de sécurité a été décisive dans cette importante saisie.