Ucad : Une carte d’accès exigée aux agents, prestataires et commerçants

A compter du 1er novembre 2021, l’accès aux campus sociaux de l’Ucad sera interdit à toutes les personnes ne disposant pas d’une carte d’accès (agents, prestataires et commerçants).

Dans un communiqué de la direction du centre des œuvres universitaires de Dakar paru hier dans le « Soleil », il est porté à la connaissance des agents permanents et temporaires, prestataires et commerçants que le processus d'enrôlement des concernant se déroulera du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021.

Cependant, le Coud invite les travailleurs à se rapprocher du chef des services administratifs (Csa) pour se faire identifier durant cette période. « La direction du Coud en appelle à la compréhension et à la collaboration de tous pour permettre un bon déroulement de l’opération dont le seul but est de garantir une sécurité permanente et renforcée dans les campus sociaux ».