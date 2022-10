Ukraine : aide militaire des Occidentaux pour maintenir la dynamique

Volodymyr Zelensky a profité de la Journée "des défenseurs et des défenseuses" de l’Ukraine, ce vendredi, pour remettre des médailles à des militaires lors d’une cérémonie organisée à Kyiv. A Kharkiv, dans le nord-est du pays, les familles des victimes se sont également réunies.



Malgré la mobilisation décrétée par Vladimir Poutine en Russie, le président ukrainien a bon espoir de continuer à surfer sur la dynamique actuelle sur le terrain.



"Oui, ils ont encore des gens pour leurs attaques. Ils ont encore la possibilité de terroriser nos villes et tous les Européens, de faire du chantage au monde, a-t-il déclaré. Mais ils n'ont pas la moindre chance. Parce que l'Ukraine avance."





Pour contrer les bombardements russes, l’armée ukrainienne va désormais pouvoir utiliser des systèmes de défense antiaérienne livrés par les Occidentaux. Washington vient d’annoncer une aide militaire supplémentaire de 725 millions de dollars.



De son côté, Moscou envoie des troupes au Bélarus, sa base arrière depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, répondant ainsi à l’appel d’Alexandre Loukachenko, qui dit son pays "menacé". La tension monte de part et d’autre de la frontière.