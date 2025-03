Un an de pouvoir de Diomaye : Fin des accords de pêche avec l’UE !

Signé le 18 novembre 2019 à Bruxelles pour une durée de cinq ans, cet accord a expiré le 17 novembre 2024 à minuit. Selon la ministre, le Sénégal a perçu un total de 9,95 millions d’euros, soit environ 6,52 milliards de FCFA, dans le cadre de cet engagement.



La fin de l’accord implique que les navires européens titulaires d’une autorisation de pêche doivent cesser leurs activités et quitter la zone économique exclusive du Sénégal dès l’expiration du protocole. Avant même l’annonce officielle du gouvernement sénégalais, l’ambassadeur de l’UE, Jean-Marc Pisani, avait confirmé le non-renouvellement de l’accord, soulignant des “défaillances constatées dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)”.



Le ministère sénégalais des Pêches a réagi en précisant que les manquements signalés par l’UE concernaient des faits remontant à la période 2011-2020, bien avant l’arrivée au pouvoir du gouvernement actuel. Il a également affirmé que le Sénégal met tout en œuvre pour corriger ces défaillances et améliorer son système de certification ainsi que la surveillance des pratiques de pêche.





































Le Soleil