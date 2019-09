Un décret limite à 10 ans certains avantages des anciens Premiers ministres français

Les anciens Premiers ministres français pouvaient bénéficier à vie d'un secrétaire particulier. Ils n'y auront plus droit que pendant dix ans, et jusqu'à leurs 67 ans, selon un décret paru dimanche 22 septembre au Journal officiel.



Ils conservent toutefois la possibilité de bénéficier "sans limitation de durée" d'un véhicule avec chauffeur.



"Pour les anciens Premiers ministres dont les fonctions ont cessé avant la publication de ce décret, la durée de dix années sera décomptée à partir de cette publication et sans limite d'âge", est-il souligné.



Une demande d'Édouard Philippe



Onze anciens chefs de gouvernement – décompte excluant Jacques Chirac, qui a également été président de la République – sont potentiellement concernés par ce décret.



Celui-ci précise que ces moyens, alloués "sur leur demande", ne le sont pas aux "anciens Premiers ministres qui disposent d'un soutien équivalent pour l'exercice d'un mandat parlementaire, d'un mandat d'élu local ou d'une fonction publique".



Ce décret concrétise en partie un souhait d'Édouard Philippe qui avait indiqué en février à propos de cette "tradition" avoir "pris la décision de faire en sorte que les moyens qu'on attribue aux anciens Premiers ministre ne soient pas accordés à vie, mais pendant dix ans". "Vous allez me dire que c'est trop, moi je vous dis que c'est mieux qu'avant", avait-il souligné.