Un financement de la Banque mondiale contribue à soutenir le Sénégal dans la lutte contre le COVID-19

Le Sénégal a été le deuxième pays d'Afrique subsaharienne à enregistrer son premier cas de COVID-19. Avec le soutien du Groupe de la Banque mondiale, le gouvernement a pu renforcer ses systèmes de surveillance des maladies et sa capacité à détecter et à répondre rapidement au COVID-19 en achetant des fournitures de diagnostic, des équipements de protection individuelle (EPI) et d'autres équipements essentiels pour les laboratoires et les établissements de santé. En outre, il a pu établir un centre de traitement épidémiologique pour fournir des soins vitaux aux patients atteints de COVID-19. Un financement supplémentaire a été approuvé le 2 juin 2021 pour soutenir les efforts du gouvernement pour fournir un accès sûr, abordable et équitable aux vaccins COVID-19, ainsi que pour assurer un déploiement efficace des vaccins au Sénégal en renforçant le système national de vaccination.



Défi



Le Sénégal avait une population de 16,74 millions d'habitants en 2020, dont 48,12 % vivaient en zone urbaine. Malgré les améliorations apportées aux systèmes nationaux de surveillance des maladies et aux ripostes épidémiques depuis l'épidémie de maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014-2016, le renforcement de la capacité du Sénégal à fournir une réponse plus efficace et efficiente aux épidémies est essentiel. Le Sénégal est toujours vulnérable à une transmission locale accrue du COVID-19 en raison de frontières nationales poreuses, de zones urbaines densément peuplées, de peu d'installations de lavage des mains dans les maisons et d'un accès limité à des services de santé de qualité en raison de la faible densité des centres de santé (avec 0,54 centre de santé par 100 000 habitants1). En outre, le pays a une répartition géographique limitée de personnels de santé qualifiés, ainsi que de fréquentes pénuries de médicaments essentiels. De plus,



Le gouvernement a été proactif dans la préparation et la réponse à la pandémie de COVID-19. Avant le premier cas début mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale (MoHSA) avait élaboré un plan d'urgence suite à la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé d'une urgence de santé publique internationale. Peu de temps après, le gouvernement a demandé un financement de la Banque mondiale pour soutenir son plan d'action à court terme. En conséquence, 4 millions de dollars ont été fournis pour l'achat d'équipements, de médicaments et d'équipements de protection individuelle pour les travailleurs de la santé.



Le projet de réponse au COVID-19 au Sénégal, qui vise à prévenir, détecter et répondre au COVID-19, a été développé en un temps record. Dans sa première phase, il a fourni 20 millions de dollars pour soutenir la mise en œuvre du plan national de réponse COVID-19, comblant ainsi les lacunes critiques du système de santé. Par exemple, la détection et la confirmation des cas, la recherche des contacts, la notification et le maintien des services de santé essentiels étaient des activités essentielles. Ce projet a également assuré une collaboration intersectorielle avec les secteurs de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène (WASH), de l'éducation et de la protection sociale. Concernant la deuxième phase du projet, 134 millions de dollars ont été approuvés en juin 2021. Il a permis au pays de se procurer des équipements/médicaments supplémentaires, ainsi que d'acquérir des vaccins COVID-19 à travers divers mécanismes tels que la Facilité COVAX et l'African Vaccine Acquisition Trust (AVAT ), ainsi que directement des fabricants. La campagne de vaccination a débuté le 23 février 2021 dans toutes les régions du pays et se poursuit actuellement.



Résultat



Bien que le projet soit toujours en cours, il y a plusieurs premiers résultats (avril 2020-août 2021) comme suit :



Un total cumulé de 72 805 cas ont été confirmés, dont 9 025 sont sous traitement ; un total de 1 765 décès sont survenus au 31 août 2021.



Quatre-vingt-cinq pour cent des cas confirmés de COVID-19 se sont rétablis au 31 août 2021.



Cent pour cent des patients qui se présentent dans les établissements de santé avec des symptômes du COVID-19 sont testés et traités gratuitement dans tout le pays.



L'acquisition de 332 118 doses de vaccin Sinopharm a été financée par le projet, et le projet prévoit de financer des doses de vaccin supplémentaires d'AstraZeneca (COVAX), Johnson et Johnson (AVAT) et Moderna (COVAX) au cours des 6 à 9 prochains mois (pour un total d'environ 13 997 400 doses).



Trois cent cinquante agents de santé ont été recrutés pour soutenir les centres de traitement COVID-19.



Au total, 901 agents aux points d'entrée/frontières et 6 267 agents de santé ont été formés à la prévention, au contrôle et à la recherche des contrats du COVID-19 ; Au total, 17 261 agents de santé communautaires avaient été formés à la surveillance communautaire des maladies au 28 juillet 2021.



Une grande quantité d'équipements et de fournitures - y compris des masques, des gants, des écrans faciaux et des blouses - a été achetée pour les laboratoires et les établissements de santé. Les autres articles fournis comprennent des moniteurs, des microphones, des réactifs et d'autres fournitures pour les laboratoires, ainsi que 10 ambulances équipées pour les services médicaux d'urgence. Enfin, des abonnements à des applications de réunion en ligne ont également été mis à disposition de toutes les régions.



Au total, 95,41 % des centres de santé/hôpitaux de district ont reçu des EPI et d'autres fournitures de contrôle des infections au 28 juillet 2021.



Au total, 4 482 863 personnes ont été touchées grâce aux activités de promotion de l'hygiène.



Un centre de traitement épidémiologique à l'hôpital de Fann a été créé.



Des scanners thermiques supplémentaires ont été installés aux points d'entrée (ports maritimes et aéroports).



Une page Web d'accès public avec la situation COVID-19 dans le pays a été créée et est mise à jour au moins une fois par jour.



Le secteur privé (hôtels et autres centres) s'est engagé à réduire les contraintes de capacité dans les établissements de santé en fournissant un hébergement aux cas positifs confirmés avec peu ou pas de symptômes.



Les centres d'appels étaient équipés pour traiter les appels COVID-19 à partir du numéro national gratuit.



Contribution du Groupe de la Banque mondiale



L'Association internationale de développement (IDA) a fourni 154 millions de dollars pour soutenir le projet de réponse au COVID-19 au Sénégal. Avec le soutien financier du Mécanisme de financement mondial, la Banque fournit également un soutien technique pour maintenir les services essentiels de santé et de nutrition pendant la pandémie de COVID-19. Le renforcement des systèmes régionaux de surveillance des maladies (REDISSE) et le plan de réponse COVID-19 ont été des facteurs critiques qui ont permis au Sénégal de co-héberger, avec l'Institut Pasteur, l'un des deux centres de test COVID-19 accrédités par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Afrique, ainsi que de mener des programmes de formation pour le personnel de 30 autres laboratoires en Afrique.



Partenaires de développement



Le projet est mis en œuvre en étroite coordination avec l'Agence française de développement (Agence française de développement), Enabel (Agence belge de développement), la Clinton Health Access Initiative, le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique, l'Agence japonaise de coopération internationale, la Agence de coopération internationale, l'Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement, PATH (une organisation mondiale de la santé), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le Fonds des Nations Unies pour la population, l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), les Centres des États-Unis pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et l'OMS.



Regarder vers l'avenir



On s'attend à ce que davantage d'accent soit mis sur les communications et l'engagement communautaire pour lutter contre la stigmatisation des populations qui ont été testées positives pour COVID-19, ainsi que des travailleurs de la santé de première ligne/intervenants d'urgence répondant à la pandémie. Par ailleurs, les financements de la Banque et du Mécanisme de Financement Mondial assureront un appui à la continuité des services de santé essentiels pour la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent. Le financement durable du secteur de la santé est également essentiel pour améliorer la disponibilité et l'utilisation des services de santé essentiels pendant et après la pandémie de COVID-19.



Le pays fait actuellement face à une troisième vague de pandémie, qui a débuté en juillet 2021. Il sera donc essentiel de poursuivre la lutte contre la pandémie et de soutenir le déploiement des vaccins COVID-19.



Bénéficiaire



Ce projet profite à tous les Sénégalais, avec tous les tests et traitements liés au COVID-19 offerts gratuitement à la population. Les établissements de santé et les laboratoires sont bien équipés. Ils disposent d'un personnel de santé bien formé, ce qui profite à tous les citoyens, y compris les groupes les plus vulnérables. Au 31 août 2021, par rapport aux pays voisins d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal se classait au premier rang pour le nombre de tests COVID-19 effectués (avec 750 135 personnes testées), ainsi que pour le nombre de doses de vaccin administrées.







































