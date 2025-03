Un homme armé abattu par des agents des services secrets près de la Maison Blanche

A Washington, un homme armé a été abattu tôt ce dimanche matin par des agents des services secrets américains près de la Maison Blanche après une confrontation avec les autorités.



Personne d'autre n'a été blessé lors de la fusillade qui s'est produite vers minuit à un pâté de maisons de la Maison Blanche, selon un communiqué des services secrets. Le président Donald Trump se trouvait en Floride au moment de la fusillade.







Les services secrets ont été informés par la police locale de la présence d'un "individu suicidaire" en provenance de l'Indiana et ont trouvé la voiture de l'homme et une personne correspondant à sa description à proximité.



"Alors que les agents s'approchaient, l'individu a brandi une arme à feu et une confrontation armée s'en est suivie, au cours de laquelle notre personnel a tiré des coups de feu", a déclaré le Secret Service dans un communiqué.







L'homme a été hospitalisé. Les services secrets ont indiqué que son état de santé était "inconnu".



Le département de la police métropolitaine mènera une enquête, car des agents des forces de l'ordre ont été impliqués dans la fusillade.



Nos journalistes travaillent sur cette histoire et la mettront à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles.