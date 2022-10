Un homme menotté à bord du TER : Ce qui s'est réellement passé...

Les images, publiées ce mercredi 26, d'un individu menotté à bord du TER suscitent beaucoup de polémiques.



L'identité de la personne n'est pas dévoilée, mais on peut apercevoir, dans une vidéo, un homme avec son ticket de première classe dans sa main, menottée à une barre stabilisatrice.



D'après un témoignage, l'homme aurait non seulement refusé de mettre son masque comme le préconise le règlement mais s'est pris la tête avec quelques agents du TER. Selon toujours le même témoin, "les gendarmes ont vainement tenté de le calmer".



"C'est ensuite qu' un chef gendarme installé en première classe et en civil est venu le menotter pour le maîtriser car il voulait frapper un des employés. L'agent de sécurité l'a par la suite conduit au poste", explique le passager témoin des faits.





























