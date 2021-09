Un important gisement de pétrole découvert au large de la Côte d'Ivoire

Il s’agit d’une « découverte majeure », pour le ministre des Mines, du pétrole et de l'énergie. Thomas Camara donne une première estimation des réserves découvertes : entre 1,5 milliard et 2 milliards de barils de pétrole brut. Concernant le volume du gaz, il y aurait entre 1 800 à 2 400 milliards de pieds cube.



Le président Alassane Ouattara se réjouit également sur Twitter : « De belles perspectives pour la production pétrolière et gazière dans les années à venir. »



Ces estimations sont effectivement « une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire » selon Philippe Sébille Lopez, expert en géopolitique des hydrocarbures. Le pays produit aujourd'hui environ 36 000 barils par jour. Un chiffre très modeste par rapport à d'autres producteurs de pétrole sur le continent.



La découverte reste toutefois à prendre avec prudence. La phase d'exploration est toujours en cours. On ne peut donc pas encore savoir quelle quantité de pétrole sera vraiment récupérable.



Dernier élément, la société Eni détient 90% des parts contre 10% pour la société nationale Petroci Holding. Ce n'est donc pas seulement une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire...



"Pour Eni, c’est une découverte significative. Pour la Côte d’Ivoire, c’est arrivé au bon moment parce que ça fait longtemps qu’ils essaient d’augmenter leur niveau de production et qu’elle plafonne autour de 36 000 barils par jours alors qu’ils attendent 40-45 000 par jours."