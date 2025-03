Un individu interpellé avec 6 kg de chanvre indien à Khaïra par les éléments du commissariat spécial de Touba.

Les éléments en faction au poste de contrôle de Khaïra ont procédé, ce mardi vers midi, à l’interpellation d’un individu en possession de six (06) kilogrammes de chanvre indien.



L’homme, identifié comme M. T, se présentant comme un maçon de passage à Touba, est descendu d’un mini-car en provenance de Ndoffane avant de se diriger vers le rond-point pour chercher un moyen de transport à destination de Ndindy. Son comportement suspect a attiré l’attention des forces de Police, qui l’ont invité à un contrôle.



Pris de panique, l’individu a subitement abandonné sa valise et a tenté de prendre la fuite. Après une brève course-poursuite, il a été rattrapé et conduit au poste de contrôle. L’inspection de sa valise a révélé la présence de six (06) blocs de chanvre indien d’un poids total de six kilogrammes.

Le mis en cause est actuellement placé en garde à vue pour trafic intérieur de drogue. L’ enquête se poursuit aux fins d’interpeller toutes personnes impliquées dans cette affaire.