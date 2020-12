Un infirmier à la retraite de 75 ans fait avorter une dizaine de femmes

O. Ndiaye, 75 ans, infirmier à la retraite de son état, risque 2 ans de prison ferme.



Il a été jugé par le tribunal des flagrants délits de Dakar pour avoir fait avorter R. D.



Cette dernière, engrossée par son patron chinois, risque six (6) mois d’emprisonnement.



Ayant déjà un enfant, elle a voulu se débarasser de sa grossesse d’un mois.



Elle confie qu'elle avait honte que ce bébé de père chinois naisse.



L’infirmier, domicilié à Thiès, soutient qu’il pratique l’avortement depuis 2006 et avoue avoir prête ses services à une dizaine de femmes.



Selon Les Échos et L’AS, le vieux infirmier et sa cliente seront fixés sur leur sort le 17 décembre prochain.