Un investi « inéligible » sur la liste nationale de « Yewwi » : qu’est ce qui s’est réellement passé ?

Dakaractu avait en exclusivité annoncé qu’un investi sur la liste nationale de « Yewwi » était inéligible et risquait de compromettre ainsi la participation de la coalition de l’opposition. On revient avec détail sur cette affaire pour indiquer ce qui s’est passé.



Comme l’a expliqué Bassirou Diomaye Faye, investi sur ladite liste, dans le cadre de la régularisation des listes qui s’est opérée hier, vendredi 20 mai 2020, YEWWI devait remplacer une titulaire investie par le PUR mais frappée d’inéligibilité en raison de son âge (moins de 25 ans).



Pour la remplacer, son parti a malencontreusement donné le dossier d’une dame qui était déjà investie suppléante. Du coup, cette dernière se retrouve sur les deux listes de la Coalition Yewwi Askan Wi titulaire et suppléante à la fois. En plus la liste nous susurre t’on serait incomplète. Nous y reviendrons.