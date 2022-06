Un juge fédéral américain recommande un jugement par défaut contre Haftar

Le juge a annoncé à la fin de l'audience qu'il rédigerait ses recommandations et ses verdicts définitifs dans les 24 heures



Le chef de la Fondation pour la démocratie et les droits de l'homme, Emadeddin Muntasser, a confirmé que le juge fédéral du tribunal de Virginie avait recommandé un jugement par défaut contre Khalifa Haftar pour crimes de guerre et poursuites pour torture après que le tribunal eut été informé de son refus d'assister à la déposition.



Muntasser a déclaré aux journalistes que la recommandation se transformera en un verdict définitif après un délai de deux semaines, au cours duquel les avocats de l'accusé peuvent déposer une requête contre elle, ajoutant que les avocats de Haftar ont demandé lors d'une audience qu'ils soient dispensés de le représenter dans ce procès le sous prétexte qu'il ne communiquait plus avec eux et n'avait pas payé leurs honoraires.



Muntasser a souligné que le tribunal fédéral américain de Virginie avait accepté la demande d'exemption à condition que les avocats donnent au tribunal les détails de la correspondance de l'accusé pour une communication ultérieure.



Le chef de l'Alliance libyenne américaine, Essam Omeish, a déclaré que le juge avait répondu à la demande de l'avocat des familles des victimes pour une audience suivie d'un passage au jugement par défaut en raison du refus de Haftar de se présenter devant le tribunal.



Omeish a ajouté que le juge a donné à l'avocat de Haftar l'occasion de répondre à l'absence de Haftar du tribunal, mais l'avocat n'a fourni aucune réponse convaincante, affirmant que tout ce qu'il avait proposé n'était que de piètres excuses qui n'ont pas convaincu le juge.



Il a également déclaré que la juge avait annoncé à la fin de l'audience qu'elle rédigerait ses recommandations et ses verdicts finaux dans les 24 heures, ajoutant que la juge avait déclaré qu'elle achèverait alors les procédures légales pour ces verdicts : les présenter à l'avocat de la défense et donnant à Haftar et à son avocat un délai de deux semaines pour répondre au tribunal concernant le verdict. Après cela, le juge rendra le verdict final.