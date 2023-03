Un maître coranique soupçonné de viols sur une trentaine de fillettes

Un maître coranique est suspecté d'avoir abusé sexuellement d’une trentaine de filles mineures selon des sources de Seneweb au quartier Sam de Touba.



Sous le coup d'une pluie de plaintes, le mis en cause a tout bonnement pris la fuite. Connu par ses initiales S.K.M, l’homme, issu d'une famille respectée, reste introuvable.



Les gendarmes de la Brigade Spéciale de Touba se sont lancés aux trousses du fugitif. Un avis de recherche et d'interpellation sera émis contre lui, d'après nos sources.



Des victimes accompagnées de leurs parents défilent devant les enquêteurs. D'après les témoignages recueillis par seneweb, les présumées victimes sont des élèves du maître coranique. Et c’est entre les murs du daara qu’il aurait commis ses abus sexuels en série.