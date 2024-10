Un responsable du Hamas tué dans une frappe israélienne au Liban

Le Hamas a annoncé la mort d'un de ses responsables et de sa famille lors d'une frappe israélienne sur un camp de réfugiés dans le nord du Liban.



L'attaque a eu lieu au petit matin, un jour après un important bombardement de Tsahal qui a détruit l'une des routes principales reliant le Liban à la Syrie. D'autres affrontements entre Israël et le Hezbollah ont été signalés près de la frontière.





Près de 2 000 personnes ont été tuées au Liban depuis le 23 septembre. Ce mardi, Israël a lancé une invasion terrestre dans le sud du Liban, affirmant mener des raids ciblés contre le Hezbollah.



Une nouvelle qui a poussé de nombreux pays européens à exhorter leurs ressortissants à quitter le pays. Après la France, le Canada, le Royaume-Uni et la Jordanie, les Pays-Bas ont commencé à rapatrier leurs citoyens... 185 personnes sont arrivées à la base aérienne d'Eindhoven, dont plus d'une centaine de Néerlandais et les membres de leur famille.